МВД Польши сообщило о сбитых в республике дронах

Ведомости

В ночь на 10 сентября в воздушном пространстве Польши были сбиты иностранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел и администрации республики в соцсети X.

Отмечается, что операции силовых структур продолжаются в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах. В состоянии повышенной готовности находятся структуры, подведомственные министерству – полиция, пограничная и государственная противопожарная служба.

«Мы сотрудничаем с военными в поиске и обеспечении безопасности мест падения сбитых дронов; все наши действия скоординированы», – отметили в ведомстве.

Туск проводит экстренное заседание с ответственными за безопасность министрами

Политика / Международные отношения

В МВД также добавили, что оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о завершении операций польской и союзной авиации.

Ночью из-за «незапланированной военной активности» были закрыты польский аэропорт «Жешув-Ясенка» и воздушное пространство над аэропортом «Люблин». Оперативное командование вооруженных сил страны проинформировало о якобы российских ударах по объектам на Украине. В небо поднялись польские и союзные самолеты, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки привели в «состояние высшей готовности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что проинформировал генсека НАТО Марка Рютте «о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство». В 9:00 мск Туск начал экстренное заседание с министрами, ответственными за безопасность.

