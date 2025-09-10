МВД Польши сообщило о сбитых в республике дронах
В ночь на 10 сентября в воздушном пространстве Польши были сбиты иностранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел и администрации республики в соцсети X.
Отмечается, что операции силовых структур продолжаются в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах. В состоянии повышенной готовности находятся структуры, подведомственные министерству – полиция, пограничная и государственная противопожарная служба.
«Мы сотрудничаем с военными в поиске и обеспечении безопасности мест падения сбитых дронов; все наши действия скоординированы», – отметили в ведомстве.
В МВД также добавили, что оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о завершении операций польской и союзной авиации.
Ночью из-за «незапланированной военной активности» были закрыты польский аэропорт «Жешув-Ясенка» и воздушное пространство над аэропортом «Люблин». Оперативное командование вооруженных сил страны проинформировало о якобы российских ударах по объектам на Украине. В небо поднялись польские и союзные самолеты, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки привели в «состояние высшей готовности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что проинформировал генсека НАТО Марка Рютте «о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство». В 9:00 мск Туск начал экстренное заседание с министрами, ответственными за безопасность.