Туск: всего над Польшей зафиксировали 19 беспилотников

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Туск заявил, что дроны якобы были российскими. В НАТО заявили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в контакте с польским руководством, альянс проводит тесные консультации с Польшей.