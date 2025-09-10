Газета
Главная / Политика /

Туск: всего над Польшей зафиксировали 19 беспилотников

В общей сложности над территорией Польши зафиксировали 19 беспилотников. Первый был обнаружен в 23:30 по местному времени (00:30 мск), последний – в 6:30 по местному времени (7:30 мск). Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает PAP.

По его информации, некоторые из БПЛА летели со стороны Белоруссии. Около четырех беспилотников удалось ликвидировать.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Туск заявил, что дроны якобы были российскими. В НАТО заявили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в контакте с польским руководством, альянс проводит тесные консультации с Польшей.

Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Польше и Литве была передана информация о ночных взаимных атаках дронами между Россией и Украиной. В заявлении указано, что Варшава была проинформирована о «заблудившихся беспилотниках». Получив предупреждение, Польша подняла в воздух дежурные силы для реагирования.

