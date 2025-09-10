Минобороны РФ рассказало о дронах, которые якобы залетели в Польшу

Минобороны РФ рассказало о дронах, которые якобы залетели в ПольшуНа фоне инцидента НАТО задействовало 4-ю статью договора
В ночь на 10 сентября силы российской армии наносили комбинированные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Наносить удары по объектам на территории Польши не планировались, подчеркнули в ведомстве.
Там отметили, что максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.
«Тем не менее мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши», – подчеркнули в Минобороны.
В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что эти дроны якобы принадлежат России.
Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецка сообщала, что в Польше обнаружили обломки семи беспилотников, а также, предположительно, одной ракеты «неизвестного происхождения».
После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. Это позволяет стране-участнице инициировать обсуждение ситуации в рамках альянса, если она считает себя находящейся под угрозой. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте при этом заявил, что блок пока не дает оценку событиям. При этом он назвал действия России «безответственными».