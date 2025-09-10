Минобороны РФ рассказало о дронах, которые якобы залетели в Польшу

После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. Это позволяет стране-участнице инициировать обсуждение ситуации в рамках альянса, если она считает себя находящейся под угрозой. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте при этом заявил, что блок пока не дает оценку событиям. При этом он назвал действия России «безответственными».