В Кремле не стали комментировать ситуацию с беспилотниками в Польше

Премьер-министр Польши утверждает, что дроны были российскими
Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не прокомментировал ситуацию с влетевшими на территорию Польши беспилотниками.

«Вы знаете, в данном случае мы не хотели бы это прокомментировать. Это не в нашей компетенции, и это прерогатива Министерства обороны Российской Федерации», – подчеркнул он. Таким образом он ответил на вопрос, является ли этот инцидент провокацией, чтобы втянуть Варшаву в конфликт с Москвой.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что дроны якобы были российскими. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш позднее заявил, что дроны влетели на территорию страны со стороны Украины.

Главное о ситуации с беспилотниками в Польше

Политика / Международные новости

Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Польше и Литве была передана информация о ночных взаимных атаках дронами между Россией и Украиной. В заявлении указано, что Варшава была проинформирована о «заблудившихся беспилотниках». Получив предупреждение, Польша подняла в воздух дежурные силы для реагирования.

Позднее стало известно, что Варшава рассматривает возможность обращения к ст. 4 Североатлантического договора на фоне ситуации с беспилотниками. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

