В Кремле не стали комментировать ситуацию с беспилотниками в Польше

«Вы знаете, в данном случае мы не хотели бы это прокомментировать. Это не в нашей компетенции, и это прерогатива Министерства обороны Российской Федерации», – подчеркнул он. Таким образом он ответил на вопрос, является ли этот инцидент провокацией, чтобы втянуть Варшаву в конфликт с Москвой.