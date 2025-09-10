Главное о ситуации с беспилотниками в Польше

Главное о ситуации с беспилотниками в ПольшеПремьер Туск заявил о причастности России
В ночь на 10 сентября в польском небе были сбиты иностранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщало министерство внутренних дел и администрации республики. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны якобы принадлежат России.
«Ведомости» собрали информацию, известную о ситуации с дронами в Польше на данный момент.
Варшавские аэропорты имени Шопена и «Жешув-Ясенка» и воздушное пространство над аэропортом «Люблин» были закрыты ночью 10 сентября из-за «незапланированной военной активности». Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о якобы российских ударах по объектам на Украине. В небо поднялись польские и союзные самолеты, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в «состояние высшей готовности». МВД Польши сообщало, что операции силовых структур продолжаются в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.
Туск сообщил в соцсети X, что проинформировал генсека НАТО Марка Рютте «о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство». В 9:00 мск Туск начал экстренное заседание с министрами, ответственными за безопасность. Вскоре он заявил, что вечером 9 сентября воздушное пространство Польши якобы было нарушено «огромным количеством российских беспилотников». Polsat News со ссылкой на местную полицию сообщает, что беспилотник врезался в жилой дом в городе Вырыки в Люблинском воеводстве. Повреждены крыша здания и автомобиль, пострадавших нет.
«Скорее всего, мы имеем дело с масштабной провокацией», – сказал Туск перед экстренным заседанием правительства (цитата по ТАСС).
Политик уточнил, что дроны, угрожающие безопасности республики, были сбиты. Туск также добавил, что находится в постоянном контакте с Рютте и союзниками республики.
Журналист Polsat News Михал Стела сообщил, что Польша рассматривает возможность применения четвертой статьи договора НАТО о срочных консультациях с членами альянса. Позже эту информацию подтвердил Туск.
Reuters со ссылкой на источник сообщило, что НАТО не рассматривает вариант атаки в ситуации с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши. Официальный представитель НАТО Эллисон Харт написала в соцсети X, что «ночью многочисленные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши и были встречены польской и натовской ПВО». По ее словам, генсек Северного альянса находится на связи с польским руководством и «НАТО проводит тесные консультации с Польшей».
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что якобы российские беспилотники намеренно были запущены на территорию Польши. На своей странице в соцсети Х она написала о необходимости «увеличить расходы на Москву, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы». По мнению Каллас, РФ якобы эскалирует конфликт, а не старается его закончить. Она также добавила, что Евросоюз поддержит план Польши «Восточный щит».
Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что в настоящее время известно о якобы восьми российских дронах, которые оказались в воздушном пространстве Польши. Он заявил, что Киев готов предоставить Польше «имеющиеся необходимые данные по этому российскому удару» и помочь республике «построить надлежащую систему оповещения и защиты». Зеленский также заявил о важности «прецедента применения боевой авиации нескольких европейских стран одновременно для сбивания российских средств поражения и защиты жизней людей». Украинский лидер напомнил, что Киев давно предлагает партнерам создать общую систему противовоздушной защиты.
Начальник Генштаба – первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что ночью, во время взаимного обмена ударами БПЛА между Россией и Украиной, белорусские силы ПВО постоянно отслеживали дроны, «потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон». По его словам, часть «заблудившихся беспилотников» была ликвидирована в Белоруссии. Муравейко также сообщил, что с 23:00 9 сентября до 4:00 10 сентября Белоруссия обменивалась информацией о воздушной радиолокационной обстановке с Польшой и Литвой, оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. «Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы», – сказал он.