Главное о ситуации с беспилотниками в Польше

Начальник Генштаба – первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что ночью, во время взаимного обмена ударами БПЛА между Россией и Украиной, белорусские силы ПВО постоянно отслеживали дроны, «потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон». По его словам, часть «заблудившихся беспилотников» была ликвидирована в Белоруссии. Муравейко также сообщил, что с 23:00 9 сентября до 4:00 10 сентября Белоруссия обменивалась информацией о воздушной радиолокационной обстановке с Польшой и Литвой, оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. «Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы», – сказал он.