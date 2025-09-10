Каллас обвинила Россию в намеренном запуске БПЛА на территорию Польши

МВД Польши заявило, что в ночь на 10 сентября в воздушном пространстве страны были сбиты иностранные беспилотники. Отмечается, что операции силовых структур продолжаются в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Оперативное командование вооруженных сил страны проинформировало о якобы российских ударах по объектам на Украине.