Каллас обвинила Россию в намеренном запуске БПЛА на территорию Польши

Ведомости

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что якобы российские беспилотники намеренно были запущены на территорию Польши. Об этом она написала в соцсети Х.

«Мы должны увеличить расходы на Москву, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы», – добавила она.

Каллас заявила, что Россия якобы эскалирует конфликт, а не старается его закончить. Кроме того, она добавила, что Евросоюз поддержит план Польши «Восточный щит».

МВД Польши заявило, что в ночь на 10 сентября в воздушном пространстве страны были сбиты иностранные беспилотники. Отмечается, что операции силовых структур продолжаются в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Оперативное командование вооруженных сил страны проинформировало о якобы российских ударах по объектам на Украине.

План «Восточный щит» включает в себя строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и специальное лесоразведение вдоль 400 км сухопутной границы с Россией и Белоруссией. Премьер-министр Польши в мае 2024 г. заявил, что страна потратит 10 млрд злотых ($2,55 млрд) на усиление укреплений.

