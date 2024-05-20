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Польша потратит $2,6 млрд на укрепление границ с Россией и Белоруссией

Правящие круги хотят заработать на строительстве оборонительных сооружений
Глеб Мишутин
OMAR MARQUES / Anadolu via AFP

Польша потратит 10 млрд злотых ($2,55 млрд) на усиление укреплений на границе с Россией и Белоруссией. План, получивший название «Восточный щит», будет включать в себя строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и специальное лесоразведение вдоль 400 км сухопутной границы, заявил 18 мая премьер-министр Дональд Туск. Среди прочего он сказал, что правительство уже приступило к работе над проектом. «Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной во время мира и непроходимой во время войны», – подчеркнул Туск на военном мероприятии в Кракове, посвященном годовщине битвы при Монте-Кассино в Италии во время Второй мировой войны, в которой принимали участие польские войска. Этот шаг предпринимается после того, как система защиты в виде 5,5-метрового забора, построенного предыдущей национал-консервативной администрацией в 2022 г., не привела к пресечению потока беженцев из третьих стран через Белоруссию.

Кроме того, Туск ожидает кредита от Европейского инвестиционного банка, который пойдет на закупку спутниковых фотографий в целях обороны. Предполагается, что это станет частью общеевропейской системы ПВО, сконструированной по образцу израильского «Железного купола» – тактической ПРО, предназначенной для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 50 до 200 км. Туск также сказал, что на следующей неделе объявит о дальнейших мерах правительства против «угрозы саботажа и диверсий» со стороны России. «Польша будет беспощадна к тем, кто стремится к дестабилизации нашей страны», – отметил премьер.

За выделенные деньги ничего принципиально успешного в предполагаемом противостоянии с Россией построить нельзя, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. В проект «Восточного щита» уже заранее заложена коррупционная составляющая – текущее либеральное правительство «Гражданской платформы» хочет на нем заработать, равно как ранее на различных инфраструктурных проектах зарабатывали национал-консерваторы из оппозиционной партии «Право и справедливость». По мнению эксперта, сами средства, выделяемые на строительство «Восточного щита», будут тратиться «спорным методом». Кроме того, таким образом текущее правительство попытается воздействовать на население психологически, превратив противостояние с Россией в стандартную ежедневную повестку, резюмирует Офицеров-Бельский.

В планах «Восточного щита» действительно существует заметная коррупционная составляющая, говорит советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. Для текущих польских властей это возможность раздать заказы дружественным экономическим акторам и освоить большие бюджетные расходы, так как уровень коррупции в Польше сравнительно высок. При этом антироссийская истерия не отменяет того факта, что польское руководство озабочено вопросами стратегии и тактики выстраивания собственной системы безопасности. Например, критики Туска считают, что укреплений на одной только российской и белорусской границе недостаточно и что для обеспечения безопасности необходимо возвести их и на границе с Украиной. С той же целью проводится сотрудничество Польши с Южной Кореей как страной, имеющей большой опыт в строительстве укреплений на границе с враждебным государством. Все это является частью долговременной стратегии милитаризации Польши, в рамках которой и будут осуществляться подобные шаги, резюмирует эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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