Польша потратит $2,6 млрд на укрепление границ с Россией и Белоруссией

Польша потратит $2,6 млрд на укрепление границ с Россией и БелоруссиейПравящие круги хотят заработать на строительстве оборонительных сооружений
Польша потратит 10 млрд злотых ($2,55 млрд) на усиление укреплений на границе с Россией и Белоруссией. План, получивший название «Восточный щит», будет включать в себя строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и специальное лесоразведение вдоль 400 км сухопутной границы, заявил 18 мая премьер-министр Дональд Туск. Среди прочего он сказал, что правительство уже приступило к работе над проектом. «Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной во время мира и непроходимой во время войны», – подчеркнул Туск на военном мероприятии в Кракове, посвященном годовщине битвы при Монте-Кассино в Италии во время Второй мировой войны, в которой принимали участие польские войска. Этот шаг предпринимается после того, как система защиты в виде 5,5-метрового забора, построенного предыдущей национал-консервативной администрацией в 2022 г., не привела к пресечению потока беженцев из третьих стран через Белоруссию.
Кроме того, Туск ожидает кредита от Европейского инвестиционного банка, который пойдет на закупку спутниковых фотографий в целях обороны. Предполагается, что это станет частью общеевропейской системы ПВО, сконструированной по образцу израильского «Железного купола» – тактической ПРО, предназначенной для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 50 до 200 км. Туск также сказал, что на следующей неделе объявит о дальнейших мерах правительства против «угрозы саботажа и диверсий» со стороны России. «Польша будет беспощадна к тем, кто стремится к дестабилизации нашей страны», – отметил премьер.
За выделенные деньги ничего принципиально успешного в предполагаемом противостоянии с Россией построить нельзя, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. В проект «Восточного щита» уже заранее заложена коррупционная составляющая – текущее либеральное правительство «Гражданской платформы» хочет на нем заработать, равно как ранее на различных инфраструктурных проектах зарабатывали национал-консерваторы из оппозиционной партии «Право и справедливость». По мнению эксперта, сами средства, выделяемые на строительство «Восточного щита», будут тратиться «спорным методом». Кроме того, таким образом текущее правительство попытается воздействовать на население психологически, превратив противостояние с Россией в стандартную ежедневную повестку, резюмирует Офицеров-Бельский.
В планах «Восточного щита» действительно существует заметная коррупционная составляющая, говорит советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. Для текущих польских властей это возможность раздать заказы дружественным экономическим акторам и освоить большие бюджетные расходы, так как уровень коррупции в Польше сравнительно высок. При этом антироссийская истерия не отменяет того факта, что польское руководство озабочено вопросами стратегии и тактики выстраивания собственной системы безопасности. Например, критики Туска считают, что укреплений на одной только российской и белорусской границе недостаточно и что для обеспечения безопасности необходимо возвести их и на границе с Украиной. С той же целью проводится сотрудничество Польши с Южной Кореей как страной, имеющей большой опыт в строительстве укреплений на границе с враждебным государством. Все это является частью долговременной стратегии милитаризации Польши, в рамках которой и будут осуществляться подобные шаги, резюмирует эксперт.