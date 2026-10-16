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Главная / Бизнес /

Темп роста выпуска мороженых креветок обгоняет другие сегменты рыбопродукции

Это связано с конкуренцией между добытчиками, инвестициями в переработку и спросом на готовую еду
Елена Орехова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Единственный сегмент рыбопродукции, который в последние пять лет показывал ежегодный прирост производства, – мороженые ракообразные, главным образом крабы и креветки. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата.

В первом полугодии 2022 г. в России выпуск категории составил 35 000 т мороженых ракообразных, через год – 45 000 т. По итогам первого полугодия 2024 г. и 2025 г. – 47 000 и 49 000 т соответственно. За аналогичный период 2026 г. – 56 000 т (см. график).

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