Темп роста выпуска мороженых креветок обгоняет другие сегменты рыбопродукции

В первом полугодии 2022 г. в России выпуск категории составил 35 000 т мороженых ракообразных, через год – 45 000 т. По итогам первого полугодия 2024 г. и 2025 г. – 47 000 и 49 000 т соответственно. За аналогичный период 2026 г. – 56 000 т (см. график).