Однополярный миропорядок исчерпал себя, но, для того чтобы на смену не пришла новая конфронтация, необходимо продвигать концепцию «сбалансированной связанности» в Евразии. Об этом говорится в совместном докладе Пекинского клуба международного диалога (основан в 2023 г.) и Международного дискуссионного клуба «Валдай», который есть в распоряжении «Ведомостей». И ключевую практическую роль здесь, по мнению их экспертов, играют Россия и Китай «как два крупнейших государства Евразии, обладающие цивилизационной самобытностью».