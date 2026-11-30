Сотрудничество России и Китая может стать примером по «сшиванию» ЕвразииЭксперты КНР и клуба «Валдай» описали путь к новому порядку
Однополярный миропорядок исчерпал себя, но, для того чтобы на смену не пришла новая конфронтация, необходимо продвигать концепцию «сбалансированной связанности» в Евразии. Об этом говорится в совместном докладе Пекинского клуба международного диалога (основан в 2023 г.) и Международного дискуссионного клуба «Валдай», который есть в распоряжении «Ведомостей». И ключевую практическую роль здесь, по мнению их экспертов, играют Россия и Китай «как два крупнейших государства Евразии, обладающие цивилизационной самобытностью».
Процессы «реглобализации» торговли, производства, логистики и инфраструктуры авторы доклада отсчитывают еще с 2013 г., момента объявления властями Китая инициативы «Пояс и путь». «В рамках парадигмы глобализации эту инициативу вряд ли можно было интерпретировать правильно. На Западе ее рассматривали прежде всего как стратегический вызов и инструмент расширения влияния Китая <...> Новый взгляд позволяет понять, что изначально инициатива «Пояс и путь» была призвана обеспечивать безопасность торгово-экономических потоков в кризисных условиях», – считают авторы.