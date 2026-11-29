С победой участников также поздравил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что полученные медали – «свидетельство высокого уровня подготовки школьников и прочных традиций отечественного образования», а за достижениями учащихся стоят их упорство, профессионализм учителей, а также системная работа по развитию математического образования.