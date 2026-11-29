Российские школьники завоевали серебро и золото на олимпиаде по математике в КНР
Участники сборной России из числа школьников стали победителями и призерами Китайской национальной олимпиады по математике. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
«Поздравляю наших «звездочек» – юных математиков – с заслуженными шестью медалями! Это награды мирового уровня <…> Желаю развиваться в выбранном направлении, двигаться дальше, предлагать новые решения и технологии», – заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
С победой участников также поздравил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что полученные медали – «свидетельство высокого уровня подготовки школьников и прочных традиций отечественного образования», а за достижениями учащихся стоят их упорство, профессионализм учителей, а также системная работа по развитию математического образования.
Золотую медаль на олимпиаде выиграл учащийся московского лицея «Вторая школа» имени Овчинникова. Серебряные медали получили четыре учащихся президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге и один учащийся Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном Московской области.
Китайская национальная олимпиада по математике проходила с 23 ноября в Гуанчжоу. Российские школьники принимают в ней участие с середины 1990-х гг.