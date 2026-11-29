Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
Два нефтяных танкера загорелись после того, как подорвались на минах в Ормузском проливе. Об этом сообщается в Telegram-канале Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
По данным иранских военных, инцидент произошел утром 29 ноября. Суда шли по несанкционированному южному маршруту через пролив, проигнорировав морские правила и предупреждения.
Одно из судов – супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей сырой нефти, – подорвался и загорелся в районе севернее порта Эль-Хасаб. Второй танкер наткнулся на мину в восточной части пролива при выходе из него и также загорелся.
26 ноября КСИР сообщал об аналогичном случае также с участием двух танкеров. Это произошло к северу от порта Эль-Хасаб. Одно из судов было супертанкером, перевозившим более 2 млн баррелей нефти, отметили в центре управления движением ВМС КСИРа. Оно сгорело. Центр назвал танкеры нарушителями, которые пытались тайно пройти через пролив, полагаясь на истребители США.
По данным КСИРа, еще два танкера подорвались на минах 25 ноября у южного и восточного побережья Ормузского пролива, после чего в машинных отделениях судов начался пожар.
18 ноября Tasnim сообщило, что нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе. Речь шла о супертанкере, перевозившем более 2 млн баррелей сырой нефти. Судно подорвалось на мине в западной части Ормузского пролива.