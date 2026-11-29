26 ноября КСИР сообщал об аналогичном случае также с участием двух танкеров. Это произошло к северу от порта Эль-Хасаб. Одно из судов было супертанкером, перевозившим более 2 млн баррелей нефти, отметили в центре управления движением ВМС КСИРа. Оно сгорело. Центр назвал танкеры нарушителями, которые пытались тайно пройти через пролив, полагаясь на истребители США.