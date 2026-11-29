Минтруд: число многодетных семей в России достигло 3,05 млн
На 1 сентября в России насчитывалось 3,05 млн многодетных семей. Об этом сообщает Минтруд России.
В ведомстве отметили, что с 23 января 2024 г. указом президента России Владимира Путина был определен единый для всей страны статус многодетной семьи. До этого регионы по-разному определяли, какая семья является многодетной. Согласно документу, многодетными считаются семьи, имеющие трех и более детей, статус устанавливается бессрочно.
В июле 2024 г. начал работу реестр многодетных семей. Он дал возможность более точно учесть все семьи, в том числе за прошлые годы и те, где старшие дети выросли, но все еще учатся очно в вузах и колледжах. На 28 декабря 2024 г. в реестре было зафиксировано 2,64 млн многодетных семей. На 1 января 2024 г. в стране насчитывалось 2,35 млн таких семей.
17 ноября депутаты Госдумы единогласно одобрили в первом чтении законопроект правительства о популяризации многодетных семей в рекламе (№ 6476-9). Документом предлагается закрепить требование использовать образ семьи с тремя и более детьми в таком контенте.
25 ноября министр транспорта Дмитрий Ядров заявил в Госдуме, что Минтранс выступает за предоставление многодетным семьям права бесплатно пользоваться платными автомобильными дорогами не реже одного раза в год.