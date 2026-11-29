В июле 2024 г. начал работу реестр многодетных семей. Он дал возможность более точно учесть все семьи, в том числе за прошлые годы и те, где старшие дети выросли, но все еще учатся очно в вузах и колледжах. На 28 декабря 2024 г. в реестре было зафиксировано 2,64 млн многодетных семей. На 1 января 2024 г. в стране насчитывалось 2,35 млн таких семей.