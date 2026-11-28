Профсоюзы парижских аэропортов призывают к забастовке перед Рождеством
Два профсоюза сотрудников парижских аэропортов призвали провести забастовку с 17 по 20 декабря с требованием повысить заработную плату. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления профсоюзных организаций.
По данным агентства, профсоюзы добиваются увеличения транспортных надбавок и топливных премий для работников аэропортов. Акция может затронуть крупнейший авиаузел Франции – аэропорт имени Шарля де Голля под Парижем. Издание отмечает, что забастовка может привести к серьезным сбоям в авиасообщении в преддверии рождественских праздников.
Акции протестов продолжаются во Франции с конца сентября. 14 ноября в них участвовали 106 000 человек, 17 ноября на улицы с требованием повысить зарплаты работникам государственного сектора вышли 146 000 человек. Численность участников протестов 21 ноября составила 82 500 человек.
На фоне продолжающихся демонстраций французские власти также продлили до 12 декабря запрет на продажу и использование ряда пиротехнических изделий. Соответствующее постановление опубликовано 28 ноября. Ограничения направлены на предотвращение серьезных нарушений общественного порядка во время протестов и блокирования некоторых школ и университетов.
Под запрет подпадают различные виды петард, включая изделия с фитилем, вспышечным составом и двойным звуковым эффектом, а также римские свечи, однозарядные пиротехнические свечи, петарды с черным порохом и ракеты со звуковым эффектом взрыва.