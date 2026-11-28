По данным агентства, профсоюзы добиваются увеличения транспортных надбавок и топливных премий для работников аэропортов. Акция может затронуть крупнейший авиаузел Франции – аэропорт имени Шарля де Голля под Парижем. Издание отмечает, что забастовка может привести к серьезным сбоям в авиасообщении в преддверии рождественских праздников.