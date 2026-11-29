Российские военные ударили по предприятиям, задействованным в интересах ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, в Кременчуге Полтавской области поражены цеха табачной фабрики «JTI Ukraine», где, как утверждается, изготавливались боеприпасы для ВСУ. В Одессе удар пришелся по логистическому центру «Мирс», используемому для хранения и распределения военных грузов. В Запорожье поражен автожелезнодорожный мост «Преображенского» через Днепр, по которому перевозились военные грузы в зону боевых действий в Донбассе. В Шостке Сумской области уничтожен склад беспилотников большой и средней дальности.
Кроме того, в акватории Черного моря в 93 км юго-западнее Одессы поражено морское судно-сухогруз, доставлявшее грузы двойного назначения в интересах ВСУ.
24 ноября Минобороны сообщало об ударах по электроподстанции в Прилуках Черниговской области и сухогрузу юго-западнее Одессы, перевозившему военные грузы.
19 ноября российские военные атаковали электроподстанции в Одесской и Сумской областях, а также сухогруз с грузами двойного назначения на переходе морем.
10 ноября Минобороны сообщало об ударе по логистическому центру «Эпицентр» в Кропивницком и сухогрузу в 7 км юго-западнее Одессы, перевозившему вооружение для ВСУ.