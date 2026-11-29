По данным ведомства, в Кременчуге Полтавской области поражены цеха табачной фабрики «JTI Ukraine», где, как утверждается, изготавливались боеприпасы для ВСУ. В Одессе удар пришелся по логистическому центру «Мирс», используемому для хранения и распределения военных грузов. В Запорожье поражен автожелезнодорожный мост «Преображенского» через Днепр, по которому перевозились военные грузы в зону боевых действий в Донбассе. В Шостке Сумской области уничтожен склад беспилотников большой и средней дальности.