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Армия России ударила по логистическому центру «Эпицентр» в Кировограде

Антон Потоков
Константин Михальчевский / РИА Новости
Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру «Эпицентр» в Кировограде (Кропивницком), который использовался для хранения военных грузов ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Также в населенных пунктах Нежин и Сосница Черниговской области поражены две электроподстанции напряжением 330 и 110 кВ, обеспечивавшие работу предприятий украинской военной промышленности.

Кроме того, в акватории Черного моря в 7 км к юго-западу от Одессы поражен сухогруз, перевозивший вооружение и военное имущество для ВСУ.

10 ноября армия России также нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности. Ночью были поражены электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях.

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Никольское в Сумской области. 

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