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Сотрудники ФСБ задержали начальника колонии в Челябинской области

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В Челябинской области задержали начальника исправительной колонии № 18 и одного из осужденных, отбывающего там наказание. Об этом сообщила ФСИН России в своем Telegram-канале.

Задержание провели сотрудники Главного управления собственной безопасности ФСИН совместно с региональным управлением ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовные дела в отношении задержанных. Они заведены по признакам превышения должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и занятия высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). В настоящее время с фигурантами проводятся неотложные следственные действия.

12 октября «Ведомости» писали, что суд в Ярославской области поместил в СИЗО Алихана Висаева, который обвиняется по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По словам собеседника газеты, 13 июля 2026 г. СУ УМВД России по Ярославской области вынес постановление о возбуждении в отношении Висаева уголовного дела. Следствие полагает, что фигурант имеет криминальный статус «положенца», за которым закреплена зона преступного влияния – территория Углича и Угличского района.

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