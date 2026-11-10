Сотрудники ФСБ задержали начальника колонии в Челябинской области

12 октября «Ведомости» писали, что суд в Ярославской области поместил в СИЗО Алихана Висаева, который обвиняется по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По словам собеседника газеты, 13 июля 2026 г. СУ УМВД России по Ярославской области вынес постановление о возбуждении в отношении Висаева уголовного дела. Следствие полагает, что фигурант имеет криминальный статус «положенца», за которым закреплена зона преступного влияния – территория Углича и Угличского района.