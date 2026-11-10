Сотрудники ФСБ задержали начальника колонии в Челябинской области
В Челябинской области задержали начальника исправительной колонии № 18 и одного из осужденных, отбывающего там наказание. Об этом сообщила ФСИН России в своем Telegram-канале.
Задержание провели сотрудники Главного управления собственной безопасности ФСИН совместно с региональным управлением ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовные дела в отношении задержанных. Они заведены по признакам превышения должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и занятия высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). В настоящее время с фигурантами проводятся неотложные следственные действия.
12 октября «Ведомости» писали, что суд в Ярославской области поместил в СИЗО Алихана Висаева, который обвиняется по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По словам собеседника газеты, 13 июля 2026 г. СУ УМВД России по Ярославской области вынес постановление о возбуждении в отношении Висаева уголовного дела. Следствие полагает, что фигурант имеет криминальный статус «положенца», за которым закреплена зона преступного влияния – территория Углича и Угличского района.