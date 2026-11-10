На третий поток программы «Время героев» поступило более 5000 заявок за сутки

9 ноября начался прием заявок на третий поток программы «Время героев». Подать заявку можно до 25 января 2027 г. Кандидатам предстоит заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование. Оно будет организовано в регионах на базе 95 пунктов дистанционной оценки, в том числе в исторических регионах и вблизи районов ведения боевых действий. При отборе также учтут воинские заслуги кандидатов. Для участия необходимо иметь российское гражданство, проявить мужество и героизм в ходе спецоперации, а также получить среднее общее или среднее профессиональное образование либо иметь незаконченное высшее. Обучение продлится три года вместо четырех.