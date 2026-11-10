На третий поток программы «Время героев» поступило более 5000 заявок за сутки
Организаторы третьего потока программы «Время героев» получили более 5000 заявок менее чем за сутки после начала приема. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании оргкомитета международной премии «Мы вместе».
По его словам, новый поток предназначен для участников и ветеранов спецоперации, не имеющих высшего образования. Прием заявок стартовал во второй половине дня накануне.
Кириенко отметил, что высокий интерес к программе свидетельствует о востребованности инициативы. Он также напомнил, что, согласно принципу, обозначенному президентом РФ Владимиром Путиным, участие в президентских проектах должно быть открытым, а возможность подать заявку – доступной каждому.
9 ноября начался прием заявок на третий поток программы «Время героев». Подать заявку можно до 25 января 2027 г. Кандидатам предстоит заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование. Оно будет организовано в регионах на базе 95 пунктов дистанционной оценки, в том числе в исторических регионах и вблизи районов ведения боевых действий. При отборе также учтут воинские заслуги кандидатов. Для участия необходимо иметь российское гражданство, проявить мужество и героизм в ходе спецоперации, а также получить среднее общее или среднее профессиональное образование либо иметь незаконченное высшее. Обучение продлится три года вместо четырех.
В тот же день депутаты Госдумы, члены Общественной палаты и Ассоциации ветеранов СВО сообщили «Ведомостям», что у ветеранов спецоперации без высшего образования есть запрос на обучение по кадровой программе, которая бы позволила им трудоустроиться на руководящие позиции в органы власти. Этот вопрос прорабатывался давно, сказал знакомый с программой собеседник.