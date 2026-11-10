Численность российской орбитальной группировки достигла почти 400 аппаратовИз них около 30 спутников входят в систему «Рассвет», рассказал Мишустин
Около 30 российских спутников входят в состав глобальной системы «Рассвет», предназначенной для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию космической отрасли.
По словам премьера, общая численность российской орбитальной группировки достигла почти 400 аппаратов. Мишустин выразил надежду, что группировка «Рассвет» увеличится в течение двух лет.
Он также сообщил, что в российских регионах создаются мощности для серийного производства спутников. По предварительным расчетам, это позволит снизить стоимость аппаратов примерно на треть.
На реализацию национального проекта по развитию космической деятельности в течение 11 лет планируется направить более 4 трлн руб. бюджетных средств. Мишустин призвал активнее привлекать частный бизнес к космическим проектам.
9 ноября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что система «Рассвет» защищена от внешнего воздействия благодаря локализации производства ее компонентов.