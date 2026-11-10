Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,408+0,31%KLVZ1,902-1,55%BRZL1 184-4,82%IMOEX2 457,76-0,62%RTSI935,6-0,62%RGBI112+0,04%RGBITR778,51+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Численность российской орбитальной группировки достигла почти 400 аппаратов

Из них около 30 спутников входят в систему «Рассвет», рассказал Мишустин
Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Около 30 российских спутников входят в состав глобальной системы «Рассвет», предназначенной для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию космической отрасли.

По словам премьера, общая численность российской орбитальной группировки достигла почти 400 аппаратов. Мишустин выразил надежду, что группировка «Рассвет» увеличится в течение двух лет.

Он также сообщил, что в российских регионах создаются мощности для серийного производства спутников. По предварительным расчетам, это позволит снизить стоимость аппаратов примерно на треть.

На реализацию национального проекта по развитию космической деятельности в течение 11 лет планируется направить более 4 трлн руб. бюджетных средств. Мишустин призвал активнее привлекать частный бизнес к космическим проектам.

Читайте также:Может ли российская система конкурировать со Starlink за рубежом

9 ноября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что система «Рассвет» защищена от внешнего воздействия благодаря локализации производства ее компонентов.

В октябре компания «Бюро 1440» начала тестировать спутниковую связь на удаленных промышленных площадках «Норникеля». Коммерческую эксплуатацию системы планируется начать в 2027 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её