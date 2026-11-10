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В Кремле подтвердили предстоящую встречу Путина с Лукашенко

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу в Москве. Об этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости».

«Да, планируется», – подтвердил Песков.

Путин и Лукашенко намерены также принять участие в саммите ОДКБ в российской столице 11 ноября.

«БелТА» писало, что Лукашенко 10 ноября прибыл в Москву и в этот же день планирует встретиться с российским лидером. 11 ноября Лукашенко выступит на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В своей речи он остановится на обеспечении коллективной безопасности на евразийском пространстве и озвучит позицию Минска по ключевым направлениям развития ОДКБ.

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