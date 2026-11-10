В Кремле подтвердили предстоящую встречу Путина с Лукашенко

«БелТА» писало, что Лукашенко 10 ноября прибыл в Москву и в этот же день планирует встретиться с российским лидером. 11 ноября Лукашенко выступит на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В своей речи он остановится на обеспечении коллективной безопасности на евразийском пространстве и озвучит позицию Минска по ключевым направлениям развития ОДКБ.