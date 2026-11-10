Песков: решение о докладе Путину примут по ходу переговоров в Абу-Даби
Российская делегация самостоятельно решит, связываться ли с президентом РФ Владимиром Путиным непосредственно с площадки трехсторонних переговоров в Абу-Даби или представить доклад после возвращения. Решение будет зависеть от хода встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Делегация будет принимать решение в зависимости от того, как будут идти переговоры», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о порядке информирования президента.
Песков также отказался оценивать перспективы достижения конкретных договоренностей и сравнивать шансы нынешнего раунда переговоров на продвижение к миру с предыдущими встречами.
«Давайте не будем отвечать на такие вопросы, тем более сейчас, когда эти переговоры идут», – заявил он.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби 10 ноября. Встречи рассчитаны на два дня. Стороны обсуждают вопросы безопасности и урегулирования конфликта на Украине.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав вошли пять членов делегации и шесть экспертов, включая представителей МИДа, Генштаба и ФСБ.
6 ноября Путин обсудил подготовку к переговорам с постоянными членами Совета безопасности РФ. Ранее Песков сообщал, что почти все участники российской делегации регулярно докладывают президенту по текущим вопросам.