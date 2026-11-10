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Песков: решение о докладе Путину примут по ходу переговоров в Абу-Даби

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российская делегация самостоятельно решит, связываться ли с президентом РФ Владимиром Путиным непосредственно с площадки трехсторонних переговоров в Абу-Даби или представить доклад после возвращения. Решение будет зависеть от хода встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Делегация будет принимать решение в зависимости от того, как будут идти переговоры», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о порядке информирования президента.

Песков также отказался оценивать перспективы достижения конкретных договоренностей и сравнивать шансы нынешнего раунда переговоров на продвижение к миру с предыдущими встречами.

«Давайте не будем отвечать на такие вопросы, тем более сейчас, когда эти переговоры идут», – заявил он.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби 10 ноября. Встречи рассчитаны на два дня. Стороны обсуждают вопросы безопасности и урегулирования конфликта на Украине.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав вошли пять членов делегации и шесть экспертов, включая представителей МИДа, Генштаба и ФСБ.

6 ноября Путин обсудил подготовку к переговорам с постоянными членами Совета безопасности РФ. Ранее Песков сообщал, что почти все участники российской делегации регулярно докладывают президенту по текущим вопросам.

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