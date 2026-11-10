Умеров заявил о мандате на обсуждение всех вопросов на переговорах
Украинская делегация на трехсторонних переговорах в Абу-Даби получила полномочия обсуждать все вопросы. Об этом сообщил глава делегации, руководитель службы внешней разведки Украины Рустем Умеров во время открытия встречи.
«У нас есть мандат от <…> [ президента Украины Владимира] Зеленского обсуждать все темы», – заявил Умеров (цитата по ТАСС).
По его словам, за последний год украинская сторона провела продуктивные переговоры с представителями США. Особенно активно обсуждения шли в течение последних двух месяцев, когда стороны готовились к встрече.
Переговоры проходят 10–11 ноября в закрытом формате. Пресса на встречу не допущена. Основными темами обсуждения станут вопросы безопасности, меры деэскалации и дальнейшие шаги к урегулированию.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав вошли замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин, сотрудники ФСБ Алексей Комков и Дмитрий Минаев, а также Елена Подобреевская, Алексей Полищук и Олег Постников.