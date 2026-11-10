ТАСС: европейцев нет за столом переговоров в Абу-Даби
Европейских представителей нет за столом переговоров в Абу-Даби по Украине, передает ТАСС.
Участие представителей Европы не предусмотрено самим форматом встречи, сообщил агентству источник. «Их участие не предусмотрено даже самим форматом встречи», – сказал источник агентства.
Встреча представителей России, США и Украины началась 10 ноября в Абу-Даби. Переговоры рассчитаны на два дня. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую – глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ЕС исключил себя из переговорного процесса по Украине из-за своей позиции и поддержки Киева.