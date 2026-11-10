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Лукашенко прибыл в Москву на саммит ОДКБ

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Борт приземлился в аэропорту Внуково, передает «БелТА».

11 ноября Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где лидеры обсудят деятельность организации и актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Белорусский президент в своем выступлении остановится на обеспечении коллективной безопасности на евразийском пространстве и озвучит позицию Минска по ключевым направлениям развития ОДКБ.

По результатам саммита ожидается подписание около двух десятков документов, включая итоговую Декларацию, Антитеррористическую стратегию до 2030 г.и ряд решений по укреплению сотрудничества. По данным «БелТА», планируется, что 10 ноября в Москве состоится двусторонняя встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.

Саммит ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве. В организации состоят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя де-факто заморозила свое участие в работе организации с февраля 2024 г.

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