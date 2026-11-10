Газпромбанк профинансирует Северный обход Омска на 46 млрд
Газпромбанк и правительство Омской области достигли финансового закрытия проекта строительства платной автомобильной дороги «Северный обход Омска». Общий объем заключенных соглашений о финансировании превысил 46 млрд руб., сообщила пресс-служба банка.
Соответствующий акт подписали власти региона и группа Газпромбанка в лице концессионера ООО «ИнфраГЧП-А». Финансирование обеспечено за счет кредитных соглашений с банком и механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Последний позволил привлечь на проект 9,4 млрд руб.
Общие капитальные затраты на строительство оцениваются в 73 млрд руб. Проект предусматривает капитальный грант в размере 37 млрд руб., из которых около 27 млрд руб. поступят из федерального бюджета и 10 млрд руб. – из регионального.
«Объединив кредитные ресурсы Газпромбанка с льготным инструментом Дом.РФ, мы сформировали финансовую модель, которая учитывает длительный инвестиционный цикл проекта», – заявила первый вице-президент банка Светлана Ляпина.
Северный обход Омска – четырехполосная дорога протяженностью около 66 км, которая соединит федеральные трассы Р-402 Тюмень – Омск и Р-254 «Иртыш». Проект включает мост через Иртыш длиной более 1,2 км. Ожидается, что новая трасса снизит нагрузку на дорожную сеть Омска на 15%. Первый участок планируют открыть в 2028 г., полностью завершить строительство – к концу 2030 г.
23 сентября Дом.РФ разместил инфраструктурные облигации объемом не менее 15 млрд руб. для финансирования региональных проектов.
Ранее Газпромбанк оценивал стоимость Северного обхода Омска в 63,2 млрд руб.