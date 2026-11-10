Газпромбанк профинансирует Северный обход Омска на 46 млрд

Северный обход Омска – четырехполосная дорога протяженностью около 66 км, которая соединит федеральные трассы Р-402 Тюмень – Омск и Р-254 «Иртыш». Проект включает мост через Иртыш длиной более 1,2 км. Ожидается, что новая трасса снизит нагрузку на дорожную сеть Омска на 15%. Первый участок планируют открыть в 2028 г., полностью завершить строительство – к концу 2030 г.