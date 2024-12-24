Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Минстрой предложил ввести компенсацию затрат на кредиты для застройщиков

Ведомости

Минстрой России предложил возместить застройщикам затраты на кредиты на фоне высокой ключевой ставки, пишут «Известия» со ссылкой на план ведомства по поддержке строительной отрасли.

С помощью новой программы по возмещению части затрат по кредитам будет просубсидировано строительство 8 млн кв. м, на ее реализацию потребуется 29,6 млрд руб., говорится в материале. Уточняется, что под действие меры подпадут объекты с плановым сроком ввода в 2026 г. и в последующие годы.

«Таким образом, в ее периметр войдут ряд долгосрочных проектов, запущенных с IV квартала 2024 г., и все проекты 2025 г. запуска», – говорится в документе. Программа будет «отключаться» при снижении ключевой ставки ЦБ, уточняется в предложениях Минстроя. Планы по поддержке отрасли подтвердили в Минстрое.

20 декабря совет директоров Банк России на последнем в этом году заседании сохранил ставку на уровне 21%. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2024 г. должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. придет к целевым 4%.

Первый вице-президент АО «Газпромбанк» Алексей Чичканов говорил «Ведомостям», что некоторые регионы в условиях высокой ключевой ставки замораживают проекты государственно-частного партнерства (ГЧП). Чичканов на вопрос, как при дальнейшем возможном росте ставки будет возможно развитие ГЧП в регионах, заявил, что это, безусловно, тормозящий фактор, но в качестве противовеса отметил в принципе долгую инерцию, присущую таким проектам.

Как заявлял первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер, банк ведет проработку проектов ГЧП в регионах на сумму свыше 4 трлн руб., а несмотря на высокую ключевую ставку, Омская область продолжает работать над проектом «Северный обход Омска» стоимостью 63,2 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных