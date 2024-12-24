Минстрой предложил ввести компенсацию затрат на кредиты для застройщиков
Минстрой России предложил возместить застройщикам затраты на кредиты на фоне высокой ключевой ставки, пишут «Известия» со ссылкой на план ведомства по поддержке строительной отрасли.
С помощью новой программы по возмещению части затрат по кредитам будет просубсидировано строительство 8 млн кв. м, на ее реализацию потребуется 29,6 млрд руб., говорится в материале. Уточняется, что под действие меры подпадут объекты с плановым сроком ввода в 2026 г. и в последующие годы.
«Таким образом, в ее периметр войдут ряд долгосрочных проектов, запущенных с IV квартала 2024 г., и все проекты 2025 г. запуска», – говорится в документе. Программа будет «отключаться» при снижении ключевой ставки ЦБ, уточняется в предложениях Минстроя. Планы по поддержке отрасли подтвердили в Минстрое.
20 декабря совет директоров Банк России на последнем в этом году заседании сохранил ставку на уровне 21%. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2024 г. должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. придет к целевым 4%.
Первый вице-президент АО «Газпромбанк» Алексей Чичканов говорил «Ведомостям», что некоторые регионы в условиях высокой ключевой ставки замораживают проекты государственно-частного партнерства (ГЧП). Чичканов на вопрос, как при дальнейшем возможном росте ставки будет возможно развитие ГЧП в регионах, заявил, что это, безусловно, тормозящий фактор, но в качестве противовеса отметил в принципе долгую инерцию, присущую таким проектам.
Как заявлял первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер, банк ведет проработку проектов ГЧП в регионах на сумму свыше 4 трлн руб., а несмотря на высокую ключевую ставку, Омская область продолжает работать над проектом «Северный обход Омска» стоимостью 63,2 млрд руб.