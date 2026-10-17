Словакия отказалась от участия в программе кредитования Украины в 2027 году
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался участвовать в новой программе кредитования Украины на 2027 г. в размере 70 млрд евро. Об этом сообщила газета Denník N.
По словам премьера, его решение поддержал и его венгерский коллега Петер Мадьяр.
Фицо отметил, что срывать переговоры по украинскому вопросу было бы «опасным» решением. Он подчеркнул, что Словакия не отказывается от поддержки Киева, но считает, что помощь нужно осуществлять другими способами: через проекты в сфере образования, развитие инфраструктуры и связей в энергетическом секторе.
Премьер-министр также выразил негодование касательно саммита ЕС. Он отметил, что на нем недостаточно обсуждались мирные инициативы в вопросе прекращения украинского конфликта.
В августе Фицо заявил, что ЕС совершает ошибку, поддерживая Украину. Он добавил, что украинский вопрос нельзя разрешить с помощью силы, а без России установление мира на Украине невозможно.
16 октября Мадьяр заявил, что Венгрия готова использовать дипломатические возможности для скорейшего прекращения огня и установления прочного мира на Украине. Он отметил, что готов продолжить контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским на уровне министерств, а также перевести политические и экономические отношения между Венгрией и Украиной на новую основу. 5 октября Financial Times сообщила, что Венгрия намерена ослабить вето на дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.