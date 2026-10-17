Словакия отказалась от участия в программе кредитования Украины в 2027 году

16 октября Мадьяр заявил, что Венгрия готова использовать дипломатические возможности для скорейшего прекращения огня и установления прочного мира на Украине. Он отметил, что готов продолжить контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским на уровне министерств, а также перевести политические и экономические отношения между Венгрией и Украиной на новую основу. 5 октября Financial Times сообщила, что Венгрия намерена ослабить вето на дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.