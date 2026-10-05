Венгрия ослабит вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС
Венгрия намерена ослабить вето на дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на двух чиновников. Речь идет о процедурных шагах, необходимых для возможного открытия новых переговорных кластеров.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поручил дипломатам не препятствовать отправке Киеву и Кишиневу писем о возможном открытии кластеров по внутреннему рынку, а также конкурентоспособности и инклюзивному росту. При этом полная политическая поддержка Будапешта будет зависеть от принятия Верховной радой закона, расширяющего права национальных меньшинств в сфере образования. Голосование запланировано на 12 октября.
2 октября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 г. при действующем порядке приема новых стран. Она подчеркнула, что для Киева не будет исключений из процедуры, и выразила надежду на открытие максимально возможного числа переговорных кластеров до конца 2026 г.
3 сентября Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС. По его словам, Будапешт выступает против ускоренного приема в объединение любой страны. К тому моменту Венгрия также не согласовала открытие всех переговорных кластеров для Украины и Молдавии, а 29 июля заблокировала начало переговоров с Киевом по двум экономическим направлениям.
4 октября президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц не смогли сблизить позиции по вопросу ускоренного вступления страны в ЕС. Мерц выразил сомнение в возможности вступления Украины в объединение в ближайшие годы и предложил вариант ассоциированного членства с доступом к единому рынку и статусом наблюдателя в институтах ЕС, но без права голоса. Зеленский отверг эту инициативу, заявив, что Киеву необходимо полноценное членство.