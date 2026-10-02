ЕС: Украина не сможет вступить в союз к требуемой Зеленским дате

«Ясно, что эта дата невозможна», – сказала Кос. Она подчеркнула, что для Украины не будет льгот или исключений из процедуры вступления, но Евросоюз должен помогать Киеву. Еврокомиссар выразила надежду, что до конца 2026 г. удастся открыть как можно больше переговорных кластеров. 6 октября Еврокомиссия планирует представить предложения по пересмотру политики расширения ЕС.