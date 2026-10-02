ЕС: Украина не сможет вступить в союз к требуемой Зеленским дате
Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 г. при действующем порядке приема новых стран, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По ее словам, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским срок не соответствует принципу вступления на основе выполнения необходимых критериев.
«Ясно, что эта дата невозможна», – сказала Кос. Она подчеркнула, что для Украины не будет льгот или исключений из процедуры вступления, но Евросоюз должен помогать Киеву. Еврокомиссар выразила надежду, что до конца 2026 г. удастся открыть как можно больше переговорных кластеров. 6 октября Еврокомиссия планирует представить предложения по пересмотру политики расширения ЕС.
28 сентября Politico сообщило, что Евросоюз готовит дорожные карты для вступления Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Они должны определить этапы необходимых реформ и ориентировочные сроки завершения переговоров.
3 сентября премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не поддержит ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС. В августе Кос подтверждала подготовку Еврокомиссией предложений по изменению правил расширения и отмечала необходимость получить поддержку всех 27 стран объединения.
1 июня итальянская Stampa сообщала, что идея вступления Украины в ЕС в 2027 г. не получила серьезной поддержки в Брюсселе. По данным газеты, европейские чиновники оценивали необходимый для подготовки страны к членству срок примерно в 10 лет.