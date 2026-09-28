Politico: ЕС готовит дорожные карты для вступления Украины и еще трех стран

1 июня Stampa со ссылкой на европейские источники писала, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности вступления Украины в ЕС уже в 2027 г. не получило серьезной поддержки в Брюсселе. Европейские чиновники оценивают необходимый для подготовки Украины к членству период примерно в 10 лет, говорилось в публикации. За это время стране предстоит завершить реформы, необходимые для закрытия переговорных глав и приведения законодательства в соответствие с нормами Евросоюза.