Politico: ЕС готовит дорожные карты для вступления Украины и еще трех стран
Евросоюз (ЕС) занимается разработкой целевых дорожных карт для вступления в блок Черногории, Украины, Молдовы и Албании. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Еврокомиссии (ЕК).
Таким образом четырем странам, «наиболее близким к вступлению в блок», будет предложен четкий поэтапный путь к членству. «Дорожные карты» – первый случай, когда этим странам дают гарантии, что при продолжении необходимых реформ их примут в ЕС, а также указывают ориентировочные сроки завершения переговоров.
По словам одного из источников издания, «дорожные карты» прояснят, чего именно ждут от каждой страны-кандидата. Они также определят обязательства для нынешних членов ЕС, которые должны дать свое согласие на начало процесса. В планах указаны приблизительные сроки официального завершения групп реформ, известных как переговорные «блоки».
1 июня Stampa со ссылкой на европейские источники писала, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности вступления Украины в ЕС уже в 2027 г. не получило серьезной поддержки в Брюсселе. Европейские чиновники оценивают необходимый для подготовки Украины к членству период примерно в 10 лет, говорилось в публикации. За это время стране предстоит завершить реформы, необходимые для закрытия переговорных глав и приведения законодательства в соответствие с нормами Евросоюза.