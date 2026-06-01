В ЕС усомнились во вступлении Украины в союз к 2027 году

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности вступления Украины в Европейский союз уже в 2027 г. не получило серьезной поддержки в Брюсселе. Об этом сообщает итальянская газета Stampa со ссылкой на европейские источники.

По данным издания, европейские чиновники оценивают необходимый для подготовки Украины к членству период примерно в 10 лет. Собеседники газеты отмечают, что за это время стране предстоит завершить реформы, необходимые для закрытия переговорных глав и приведения законодательства в соответствие с нормами Евросоюза. В публикации подчеркивается, что в Брюсселе «никто не воспринял всерьез» ранее озвученную идею о предоставлении Украине полноценного членства уже к 2027 г.

Зеленский заявил в письме лидерам ЕС 23 мая, что предложение Германии предоставить Украине «ассоциированное» членство в Европейском союзе является несправедливым, поскольку оставляет Киев без права голоса внутри блока.

France 24 сообщало о предложении канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Европейского союза без права голоса на время прохождения процедуры полноценного вступления. По данным телеканала, Мерц направил письмо с этой инициативой председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште. Предполагается, что Украина получит официальное представительство на саммитах ЕС, а также сможет участвовать в заседаниях Еврокомиссии и Европарламента.

Как отмечало 1 мая издание Financial Times, лидеры стран Евросоюза дали понять Киеву, что вступление Украины в союз в ближайшей перспективе маловероятно.

