France 24: Мерц предложил сделать Украину членом ЕС без права голоса

Украина получила статус кандидата в Евросоюзе в июне 2022 г. и настаивает на вступлении уже к 2027 г., но страны ЕС сочли такие сроки нереалистичными. В качестве альтернативы Франция и Германия предложили поэтапный процесс, при котором Киев получал бы ограниченные «символические» преимущества в обмен на проведение реформ.