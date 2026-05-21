France 24: Мерц предложил сделать Украину членом ЕС без права голоса
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Европейского союза без права голоса на время прохождения процедуры полноценного вступления в объединение. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на источники.
По информации телеканала, глава германского правительства направил письмо с соответствующим предложением председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Кошта.
Согласно предложению Мерца, Украина смогла бы получить официальное представительство на саммитах Евросоюза, а также участвовать в заседаниях Европейской комиссии и Европарламента.
1 мая Financial Times со ссылкой на европейские источники писал, что лидеры стран ЕС дали понять Киеву, что вступление Украины в союз в ближайшей перспективе маловероятно. Отказ ускорить процесс присоединения вызвал недовольство в Киеве, а риторика украинских властей, по словам европейских чиновников, осложняет поиск компромисса.
Украина получила статус кандидата в Евросоюзе в июне 2022 г. и настаивает на вступлении уже к 2027 г., но страны ЕС сочли такие сроки нереалистичными. В качестве альтернативы Франция и Германия предложили поэтапный процесс, при котором Киев получал бы ограниченные «символические» преимущества в обмен на проведение реформ.