FT: Украина не вступит в Евросоюз в ближайшее время
Лидеры стран Евросоюза (ЕС) дали понять Киеву, что вступление Украины в союз в ближайшей перспективе маловероятно. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейские источники.
Отказ ускорить процесс присоединения вызвал недовольство в Киеве, а риторика украинских властей, по словам европейских чиновников, осложняет поиск компромисса. «Членство – это не подарок. <...> Возможно, в Киеве есть недопонимание этого», – отметил один из источников.
Украина получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 г. и настаивает на вступлении уже к 2027 г., но страны ЕС сочли такие сроки нереалистичными. В качестве альтернативы Франция и Германия предложили поэтапный процесс, при котором Киев получал бы ограниченные «символические» преимущества в обмен на проведение реформ. По оценкам источников, полноценное членство может занять не менее 10 лет.
По словам украинских чиновников, президент Украины Владимир Зеленский поручил дипломатам не обсуждать промежуточные варианты и добиваться только полного членства. При этом на саммите ЕС на Кипре лидеры союза пытались снизить ожидания Киева. «Ему пришлось услышать суровую правду. Это будет не так просто, как он думает», – сказал один из источников.
Дипломаты ЕС также указали на замедление проведения реформ на Украине, в том числе в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, а также на пропущенные сроки по принятию законодательства для доступа к рынкам ЕС.
Дополнительным фактором разногласий стало требование Брюсселя повысить налоги для бизнеса как условие получения части кредита в 90 млрд евро. Против этого выступает Киев, опасаясь дополнительной нагрузки на экономику в условиях конфликта.
30 апреля Politico сообщало, что Евросоюз рассматривает альтернативные формы постепенного сближения с Киевом. Для Украины могут расширить доступ к рынкам и обеспечить для республики более глубокое участие в европейских программах и институтах. При этом источники сообщили изданию, что в ближайшее время Брюссель считает вступление Украины в ЕС малореалистичным.