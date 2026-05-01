FT: Украина не вступит в Евросоюз в ближайшее время

Украина получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 г. и настаивает на вступлении уже к 2027 г., но страны ЕС сочли такие сроки нереалистичными. В качестве альтернативы Франция и Германия предложили поэтапный процесс, при котором Киев получал бы ограниченные «символические» преимущества в обмен на проведение реформ. По оценкам источников, полноценное членство может занять не менее 10 лет.