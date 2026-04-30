Politico: Евросоюз прорабатывает альтернативные способы сближения с Украиной
Евросоюз, который отклонил инициативу по ускоренному вступлению Украины в блок, рассматривает альтернативные формы постепенного сближения с Киевом, сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов.
Как пишет газета, ускоренное вступление Украины в ЕС было отклонено на встрече в марте. Тогда страны требовали от Киева завершения ключевых реформ перед присоединением. При этом сейчас они готовят пакет краткосрочных мер, подразумевающих политические и экономические преимущества. Они будут действовать до того, как Украина полноценно вступит в союз.
По данным Politico, для Киева могут расширить доступ к рынкам и обеспечить для республики более глубокое участие в европейских программах и институтах. При этом источники сообщили изданию, что в ближайшее время Брюссель считает вступление Украины в ЕС малореалистичным.
27 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в рамках будущего мирного соглашения с Россией Украине, возможно, придется согласиться с утратой части территорий для вступления страны в Евросоюз. Он отметил, что подобные решения потребуют поддержки украинского общества. Мерц предупредил, что быстрое вступление Украины в ЕС маловероятно.