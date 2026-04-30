Politico: Евросоюз прорабатывает альтернативные способы сближения с Украиной

Как пишет газета, ускоренное вступление Украины в ЕС было отклонено на встрече в марте. Тогда страны требовали от Киева завершения ключевых реформ перед присоединением. При этом сейчас они готовят пакет краткосрочных мер, подразумевающих политические и экономические преимущества. Они будут действовать до того, как Украина полноценно вступит в союз.