Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,98+0,63%CHMK3 945+1,02%VEON-RX66-1,2%IMOEX2 667,24+1,04%RTSI1 122,1+1,04%RGBI119,65+0,15%RGBITR780,38+0,18%
Главная / Политика /

Politico: Евросоюз прорабатывает альтернативные способы сближения с Украиной

Ведомости

Евросоюз, который отклонил инициативу по ускоренному вступлению Украины в блок, рассматривает альтернативные формы постепенного сближения с Киевом, сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов.

Как пишет газета, ускоренное вступление Украины в ЕС было отклонено на встрече в марте. Тогда страны требовали от Киева завершения ключевых реформ перед присоединением. При этом сейчас они готовят пакет краткосрочных мер, подразумевающих политические и экономические преимущества. Они будут действовать до того, как Украина полноценно вступит в союз.

По данным Politico, для Киева могут расширить доступ к рынкам и обеспечить для республики более глубокое участие в европейских программах и институтах. При этом источники сообщили изданию, что в ближайшее время Брюссель считает вступление Украины в ЕС малореалистичным.

27 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в рамках будущего мирного соглашения с Россией Украине, возможно, придется согласиться с утратой части территорий для вступления страны в Евросоюз. Он отметил, что подобные решения потребуют поддержки украинского общества. Мерц предупредил, что быстрое вступление Украины в ЕС маловероятно.

