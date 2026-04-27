CNY Бирж.10,945-0,32%MGTS1 070-0,56%VEON-RX67,8-2,16%IMOEX2 733,71+0,03%RTSI1 151,18+0,99%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,46-0,26%
Главная / Политика /

Мерц: Украине ради вступления в ЕС придется пойти на территориальные уступки

В рамках будущего мирного соглашения с Россией Украине, возможно, придется согласиться с утратой части территорий для вступления страны в Евросоюз. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.

«В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, надеюсь, и мирный договор с Россией. Тогда может оказаться, что часть территории Украины больше не будет украинской», – сказал Мерц.

Он отметил, что подобные решения потребуют поддержки украинского общества. «Если президент [Украины Владимир] Зеленский захочет донести это до своего населения и получить большинство поддержки, и если потребуется провести референдум, то он должен одновременно сказать людям: "Я открыл для вас путь в Европу"», – сказал канцлер.

Мерц предупредил, что быстрое вступление Украины в ЕС маловероятно. По его мнению, пока идет война, страна не сможет стать членом союза. Для этого ей нужно выполнить ряд строгих условий, таких как соблюдение верховенства права и борьба с коррупцией.

«У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 г. Это не сработает. Даже 1 января 2028 г. – нереалистично», – подчеркнул он.

В качестве промежуточной меры Мерц предложил предоставить Украине статус наблюдателя в институтах ЕС. По его словам, такая инициатива получила поддержку европейских лидеров на саммите на Кипре, в котором участвовал президент Украины.

В декабре 2025 г. Зеленский заявил, что у Киева нет права, согласно конституции, отказываться от территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией. Он подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности также не будет рассматриваться.

