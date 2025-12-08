Зеленский официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования

8 декабря постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп имеет рычаги давления в отношении Киева, чтобы заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что для окончания кризиса важно участие обеих сторон – украинской и российской.