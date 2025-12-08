Зеленский официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования
У Киева нет права, согласно конституции, отказываться от территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидерами Великобритании, Германии и Франции. Его слова передает украинское издание «Страна».
Зеленский подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности также не будет рассматриваться. По его мнению, это также противоречит нормам международного права.
Украинский лидер отметил, что американский документ сократили до 20 пунктов (ранее их было 28). Зеленский добавил, что представители США хотят найти компромиссы, но в вопросе территорий их нет.
8 декабря постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп имеет рычаги давления в отношении Киева, чтобы заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что для окончания кризиса важно участие обеих сторон – украинской и российской.