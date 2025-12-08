Уитакер: Трамп знает, как надавить на Киев для заключения мирного соглашения
Американский лидер Дональд Трамп понимает, как оказать давление на Киев для заключения соглашения об урегулировании конфликта на Украине, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
При этом он указал, что для достижения мирного урегулирования конфликта необходимо участие обеих сторон – украинской и российской. Постпред выразил уверенность в том, что глава США располагает необходимыми инструментами влияния на обе стороны для достижения этой цели.
В этот же день Трамп выразил обеспокоенность тем, что президент Украины Владимир Зеленский еще не ознакомился с предложенным американской стороной планом урегулирования. Об этом он заявил на мероприятии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
В начале декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели пятичасовые переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, обсуждался американский план мирного урегулирования, а также четыре других документа по теме. Западные СМИ сообщают, что ключевым разногласием остается нежелание Украины передать часть Донбасса под контроль России.
В начале ноября американский постпред при НАТО посетил Киев, где встретился с Зеленским.