Уитакер: Трамп знает, как надавить на Киев для заключения мирного соглашения

В этот же день Трамп выразил обеспокоенность тем, что президент Украины Владимир Зеленский еще не ознакомился с предложенным американской стороной планом урегулирования. Об этом он заявил на мероприятии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.