Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Постпред США при НАТО заявил о необходимости завершения конфликта на Украине

Уитакер встретился с Зеленским в Киеве
Ведомости

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер посетил Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я довел до сведения, что этот бессмысленный конфликт должен прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента [США Дональда] Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперед», – написал он в X.

В сентябре Уитакер заявил, что Вашингтон считает важным, чтобы европейские войска были на Украине. Он при этом отмечал, что Киев еще не готов стать членом альянса.

29 октября Уитакер сообщил, что Вашингтон изучает и обсуждает с ЦРУ США дополнительные способы оказания влияния на Россию, помимо санкций.

22 октября Вашингтон объявил о введении рестрикций против российских нефтяных компаний. Президент РФ Владимир Путин назвал эти ограничения серьезными, но они «существенно все-таки не скажутся» на экономическом самочувствии России.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её