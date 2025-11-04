Постпред США при НАТО заявил о необходимости завершения конфликта на Украине

Постпред США при НАТО заявил о необходимости завершения конфликта на УкраинеУитакер встретился с Зеленским в Киеве
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер посетил Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я довел до сведения, что этот бессмысленный конфликт должен прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента [США Дональда] Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперед», – написал он в X.
В сентябре Уитакер заявил, что Вашингтон считает важным, чтобы европейские войска были на Украине. Он при этом отмечал, что Киев еще не готов стать членом альянса.
29 октября Уитакер сообщил, что Вашингтон изучает и обсуждает с ЦРУ США дополнительные способы оказания влияния на Россию, помимо санкций.
22 октября Вашингтон объявил о введении рестрикций против российских нефтяных компаний. Президент РФ Владимир Путин назвал эти ограничения серьезными, но они «существенно все-таки не скажутся» на экономическом самочувствии России.