Уитакер: США считают важным присутствие европейских военных на Украине

«Сейчас в условиях конфликта главное – это гарантии безопасности. Украина имеет самую крупную армию в Европе, закаленную в боях, и может защищаться. Но все равно необходимо присутствие европейских войск – в роли миротворцев, инструкторов или в другой форме, – сказал Уитакер. – Эти гарантии важны, чтобы президент [Украины Владимир] Зеленский решился на сделку, если он будет уверен, что конфликт не возобновится».