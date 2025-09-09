Уитакер: США считают важным присутствие европейских военных на Украине

Уитакер: США считают важным присутствие европейских военных на УкраинеПостпред США при НАТО отметил, что Киев не готов к вступлению в блок
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон считает важным, чтобы европейские войска были на Украине, отметив, что страна еще не готова стать членом альянса. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Сейчас в условиях конфликта главное – это гарантии безопасности. Украина имеет самую крупную армию в Европе, закаленную в боях, и может защищаться. Но все равно необходимо присутствие европейских войск – в роли миротворцев, инструкторов или в другой форме, – сказал Уитакер. – Эти гарантии важны, чтобы президент [Украины Владимир] Зеленский решился на сделку, если он будет уверен, что конфликт не возобновится».
4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уже 26 стран так называемой «коалиции желающих», поддерживающей Украину в конфликте с РФ, выразили готовность направить собственные войска для обеспечения гарантий безопасности. Еще несколько государств, по его словам, пока обдумывают свои позиции по этому вопросу. 5 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что иностранные войска на Украине станут законными целями для российской армии.
О мирном соглашении и гарантиях безопасности
Уитакер также подчеркнул, что следующим шагом сейчас продолжает быть поиск пути к мирному соглашению сторон.
«Понимаю, что это кажется далеким, особенно после таких атак, – сказал он. – Я продолжаю отмечать усилия президента [США Дональда] Трампа: он посадил Путина за стол переговоров и ищет новые способы давления, чтобы Путин оставался за этим столом и был заинтересован закончить конфликт».
Уитакер отметил, что обе стороны должны согласиться на сделку. «Украина же уже показала, что готова к сделке: они готовы заморозить линию фронта при наличии гарантий безопасности. Я считаю, что основа для соглашения существует, теперь нужно воплотить его в жизнь», – добавил он.
Американский дипломат считает, что мирное соглашение может предусматривать защиту русскоязычного населения на Украине. «Оно может включать защиту русских церквей и русскоязычных граждан на Украине. Думаю, сегодня уже есть определенные контуры такого соглашения», – сказал он.
22 августа генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух этапов – мирного соглашения и поддержки со стороны Европы и США. Генсек НАТО также добавил, что тема иностранных войск на Украине как части гарантий безопасности еще обсуждается и о результате говорить пока рано.
О членстве Украины в НАТО
Отвечая на вопрос о возможном членстве Украины в НАТО, Уитакер отметил, что, прежде всего, для вступления Украины в блок требуется согласие всех 32 стран-участников. «Есть определенный процесс и критерии, которые нужно пройти», – объяснил он.
Постпред США подчеркнул, что до полного членства Украине еще далеко. «Еще несколько лет назад было согласовано, что Украина идет по пути к членству, но до завершения пути еще далеко», – сказал он.
3 сентября Путин, выступая на пресс-конференции по итогам его визита в Китай, заметил, что Россия никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе. Кремль был против только ее вступления в НАТО.
О новых санкциях против РФ
Уитакер прокомментировал и возможные новые санкции против России, о которых заявлял Трамп.
«Речь идет о том, чтобы лишить финансирования российскую военную машину. Экономика России уже испытывает трудности, государственные доходы падают. Деньги на конфликт идут в первую очередь от продажи нефти странам вроде Индии, Китая и Бразилии. Поэтому нужны дополнительные санкции и тарифы, чтобы увеличить цену бизнеса для Путина и сократить его доходы», – объяснил он.
Уитакер также отметил, что Вашингтон считает, что важно это делать вместе с Европейским союзом. «Нужно усиливать давление, чтобы Путин закончил конфликт», – сказал он.
7 сентября Трамп выразил готовность перейти ко второму этапу введения санкций против России из-за конфликта на Украине. В этот же день глава национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет рассказал, что сотрудники американской администрации в ближайшее время обсудят возможность введения новых антироссийских ограничений. Окончательное решение по этому вопросу примет Трамп.
8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введенные против России санкции оказались бесполезными и не смогут изменить ее позицию, поэтому Москва продолжит добиваться своих целей, предпочитая политико-дипломатические методы, но при их недоступности продолжает спецоперацию.