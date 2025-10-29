Уитакер обсудил с главой ЦРУ иные способы давления на Россию, кроме санкций
Вашингтон изучает и обсуждает с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США дополнительные способы оказания влияния на Россию, помимо санкций, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью телеканалу Bloomberg TV.
«Санкции – это лишь одна из карт, которые разыгрывает президент [США Дональд Трамп]. Сегодня в Брюсселе я обсуждал с директором ЦРУ [Джоном] Рэтклиффом иные варианты, которые имеются в распоряжении президента. Президент Трамп намерен использовать их, когда посчитает нужным», – сказал он.
27 октября Трамп заявил, что о введении американских дополнительных санкций против России станет известно позже. «Вы узнаете», – отметил он. 22 октября Вашингтон объявил о введении рестрикций против российских нефтяных компаний.
Президент РФ Владимир Путин назвал эти ограничения серьезными. Глава государства подчеркнул, что они повлекут определенные последствия, но «существенно все-таки не скажутся» на экономическом самочувствии России.