Трамп фразой «вы узнаете» ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях
Говоря о том, рассматривает ли Вашингтон введение дополнительных антироссийских санкций, президент США Дональд Трамп сказал, что об этом станет известно позже. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
«Вы узнаете», – заявил американский лидер (цитата по «РИА Новости»).
22 октября Вашингтон объявил о введении новых санкций против нефтяных компаний из России. Президент РФ Владимир Путин назвал эти ограничения серьезными. По его словам, они повлекут определенные последствия, но «существенно все-таки не скажутся» на экономическом самочувствии России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 24 октября заявил, что сейчас Россия изучает новые санкции, введенные против нее со стороны США. Ответные меры будут приняты с учетом национальных интересов, отметил он. «Разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Это главное. Мы действуем в первую очередь не против кого-то, а во благо себе», – сказал представитель Кремля.