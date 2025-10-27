Трамп фразой «вы узнаете» ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 24 октября заявил, что сейчас Россия изучает новые санкции, введенные против нее со стороны США. Ответные меры будут приняты с учетом национальных интересов, отметил он. «Разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Это главное. Мы действуем в первую очередь не против кого-то, а во благо себе», – сказал представитель Кремля.