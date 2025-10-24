Песков рассказал, как Россия будет отвечать на новые санкции
Россия изучает новые санкции, введенные против нее, и ответные меры будут приняты с учетом национальных интересов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что главной целью России остается защита собственных интересов.
«Разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Это главное. Мы действуем в первую очередь не против кого-то, а во благо себе», – сказал представитель Кремля.
22 октября США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.
На следующий день Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против РФ. Он направлен против энергоинфраструктуры России. Рестрикции коснулись импорта СПГ, крупнейших нефтяных компаний РФ и судов.