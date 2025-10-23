Что вошло в 19-й пакет санкций Евросоюза

Что вошло в 19-й пакет санкций ЕвросоюзаПод ограничения попали сектор СПГ, банки и туристическая сфера
19-й пакет санкций Евросоюза направлен против энергоинфраструктуры России. Рестрикции коснулись импорта СПГ, крупнейших нефтяных компаний РФ и судов. Документ опубликован в журнале Совета Европы.
СПГ и суда
Председатель Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявляла, что новые меры запретят импорт СПГ, а также транзакции с крупнейшими российскими нефтяными компаниями. Запрет на импорт СПГ будет вводиться в два этапа: краткосрочные контракты перестанут действовать через шесть месяцев, а долгосрочные – с 1 января 2027 г.
Кроме того, вводятся санкции против 118 дополнительных судов так называемого «теневого флота» России. Запрещается также перестрахование бывших в употреблении российских самолетов и судов.
Компании и физлица
Новый пакет также направлен против 45 организаций. В этот список попали 12 компаний в Китае и Гонконге. Китай уже раскритиковал эти санкции.
Под санкции также попали ПАО «Соллерс» и его дочерние компании «Соллерс Карго» и «Соллерс Алабуга», а также Опытно-конструкторское бюро моторостроения (ОКБМ).
В 19-й пакет также включен российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» и его глава Максим Соколов. В «АвтоВАЗе» прокомментировали «РИА Новости», что включение компании в санкционный список Евросоюза не отразится на деятельности компании, так как она не имеет деловых отношений с контрагентами из ЕС.
В список также попали ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, помощник заместителя председателя Совета безопасности России Олег Осипов, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин, АО «Соликамский завод «Урал», ПАО «Дальневосточное морское пароходство», золотодобывающая компания «Полюс», компания Evraz, транспортная группа FESCO.
Запрещены транзакции с «Транснефтью», «Газпром нефтью», «Ростехом», «Алмаз-Антеем», «Совкомфлотом», «Уралвагонзаводом», «Камазом», ОАК и рядом других компаний.
Банки
Также с 12 ноября вводится полный запрет на операции с пятью российскими банками – «НКО «Истина» (АО), ООО «Земский Банк», к «Абсолют банк» (ПАО), ПАО «МТС-банк» и АО «Альфа-банк».
В Альфа-банке прокомментировали, что ограничения никак не влияют на работу финансовой организации. «Мы работаем как обычно: платежи и переводы по России проходят, приложение и интернет-банк работают быстро и надежно», – подчеркнули в банке.
Санкции введены и против зарубежных банков: киргизские «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк», таджикистанские «Душанбе Сити банк», «Спитамен» и «Коммерцбанк Таджикистана» оказались в списке ЕС.
Запрет распространяется и на российские электронные платежные системы. Под санкции, в частности, попала международная система электронных платежей Payeer. С 25 января 2026 г. ЕС вводит запрет на операции через платежную систему «Мир» Национальной системы платежных карт (НСПК) и Систему быстрых платежей (СБП).
Ограничения также касаются российской криптовалютной индустрии. В частности, запрещаются услуги, связанные с криптоактивами, для граждан, резидентов и организаций РФ. В санкционный лист включен российский стейблкоин А7А5.
Туризм и ограничения для дипломатов
Бизнесу из Европы запрещается участие в предоставлении туристических услуг в России и организации поездок в РФ.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов прокомментировал, что запрет ЕС не коснется деятельности российских туроператоров внутри РФ, но может значительно ограничить возможности граждан стран блока по организации поездок в Россию. «Хотя на текущий момент фактических препятствий для их въезда нет. Принимающие туристические компании в России продолжат работу в штатном режиме», – сказал Мохов (цитата по ТАСС).
Предусмотренные пакетом ограничения также включают новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов по территории Евросоюза.
Также Евросоюз запретил поставлять в Россию розы, рододендроны и азалии.
22 октября Bloomberg писал, что в новом пакете санкций будет зафиксирован запрет на экспорт в Россию товаров общей стоимостью более 40 млрд евро. В этот же день США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте об отмене саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.