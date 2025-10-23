Что вошло в 19-й пакет санкций Евросоюза

В 19-й пакет также включен российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» и его глава Максим Соколов. В «АвтоВАЗе» прокомментировали «РИА Новости», что включение компании в санкционный список Евросоюза не отразится на деятельности компании, так как она не имеет деловых отношений с контрагентами из ЕС.