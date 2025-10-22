Bloomberg узнал детали новых антироссийских санкций ЕС

По данным издания, Австрия первоначально настаивала на разморозке активов, связанных с российским предпринимателем Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать убытки Raiffeisen Bank International, понесенные из-за штрафов. Однако позднее Вена отказалась от этой идеи, не получив поддержки других стран ЕС. Венгрия также заявила о готовности не блокировать пакет. Но министр иностранных дел страны Петер Сийярто подчеркнул, что «санкции не принесли успеха».