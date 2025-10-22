Bloomberg узнал детали новых антироссийских санкций ЕС
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза включает запрет на экспорт в РФ товаров общей стоимостью более 40 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg.
«Вводятся запреты на экспорт товаров, которые могут использоваться военной промышленностью, на сумму более 40 млрд евро, включая полезные ископаемые, керамику и резину», – отмечает издание.
Агентство отмечает, что новый пакет также вводит торговые ограничения против юридических лиц из Китая и Индии, а в санкционный список планируется включить более 100 танкеров,
Одобрение пакета ожидается на саммите Евросоюза 23 октября. Как уточняет Bloomberg, принятие санкций затянулось на несколько недель из-за препятствий Австрии, Венгрии и Словакии.
По данным издания, Австрия первоначально настаивала на разморозке активов, связанных с российским предпринимателем Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать убытки Raiffeisen Bank International, понесенные из-за штрафов. Однако позднее Вена отказалась от этой идеи, не получив поддержки других стран ЕС. Венгрия также заявила о готовности не блокировать пакет. Но министр иностранных дел страны Петер Сийярто подчеркнул, что «санкции не принесли успеха».
Еще 19 сентября Европейская комиссия представила предложения, вошедшие в 19-й санкционный пакет. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что новые ограничения нацелены на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай и Индию.