Песков: РФ пока не получала данных о переговорах США и Украины
Результаты последних контактов США и Украины до российской стороны пока не доводились. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что переговоры завершились недавно.
«Но давайте не будем забывать, что только вот накануне фактически закончились контакты», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
До этого Песков подчеркивал, что Москве важно понять, каких результатов достигли США и Украина после консультаций в России с участием спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.
Встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялась 2 декабря и продолжалась пять часов. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, стороны обсудили американский план мирного урегулирования и четыре других документа, переданных России. Он назвал беседу содержательной и конструктивной, отметив, что стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу над долгосрочным мирным урегулированием.
5 декабря Ушаков говорил, что Москва ожидает от Вашингтона информацию о переговорах с украинской делегацией, которые проходили после встречи в Москве.
8 декабря президент США Дональд Трамп выражал сожаление, что украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с американским мирным планом. По словам Трампа, он рассчитывал на более быстрое завершение конфликта, но «все оказалось не так просто».