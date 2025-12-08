Песков: РФ пока не получала данных о переговорах США и Украины

8 декабря президент США Дональд Трамп выражал сожаление, что украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с американским мирным планом. По словам Трампа, он рассчитывал на более быстрое завершение конфликта, но «все оказалось не так просто».