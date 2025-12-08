Песков: РФ важно получить данные о переговорах Уиткоффа с украинской стороной
Кремлю важно понять, каких результатов достигли США и Украина после московских консультаций с участием спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил об обстоятельной встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве. После этого американская сторона продолжила работу уже с украинской делегацией во главе с Рустемом Умеровым.
«Вот сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы», – отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что участники урегулирования конфликта на Украине все больше приходят к пониманию необходимости «работы в тишине». «Подобная работа не может вестись абсолютно публично, это неконструктивно. И главное, что это не дает добиться результатов», – сказал он.
Комментируя вопрос о возможных разногласиях в украинском руководстве по поводу завершения конфликта, Песков отметил, что «Кремль не знает точно, какие там расхождения во мнениях».
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла 2 декабря и длилась пять часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны обсуждали американский план мирного урегулирования и четыре других переданных России документа. 5 декабря Ушаков отмечал, что Москва ожидает от Вашингтона информации о переговорах с украинской делегацией.
8 сентября президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом США. Выступая в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, Трамп добавил, что рассчитывал на более простое завершение конфликта, но «все оказалось не так просто».