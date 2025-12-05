Газета
Ушаков: Россия ожидает от США детали переговоров с Умеровым

Ведомости

Российская сторона ждет, что США поделятся с Москвой итогами переговоров с секретарем украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире «Первого канала».

«Мы ждем анализа их переговоров с Умеровым. Я надеюсь, что они этими итогами с нами поделятся, а дальше посмотрим», – отметил политик. Так он ответил на вопрос о том, когда в Кремле ожидают обратную связь от Белого дома.

Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера бизнесмена Джареда Кушнера с Умеровым состоялась 5 декабря в Майами. 4 декабря газета Financial Times, ссылаясь на источник, сообщала, что эта беседа станет не продолжением мирных переговоров, а подведением итогов.

2 декабря в Москве Уиткофф и Кушнер встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. Ушаков отмечал, что разговор, который длился пять часов, был «весьма полезным, конструктивным и содержательным».

