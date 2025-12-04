FT: встреча Уиткоффа и Умерова не будет продолжением переговорного процесса
Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым не станет продолжением переговоров по завершению конфликта на территории республики, сообщила газета Financial Times.
По словам анонимного украинского чиновника, беседа, которая состоится 4 декабря в Майами, станет подведением итогов. Представители американской делегации проведут не «сессию переговоров», как пишет издание, а обобщат результаты встречи в Москве.
2 декабря в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. Помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что беседа, которая продолжалась пять часов, была «весьма полезной, конструктивной и содержательной».
4 декабря Путин в интервью India Today отмечал, что на переговорах представители Белого дома предложили Москве обсудить те же пункты мирного плана США. По его словам, Вашингтон не изменил их, но разделил 27-28 пунктов документа на четыре пакета.