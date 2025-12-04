Газета
Главная / Политика /

Что Путин рассказал индийским журналистам. Главное

Президент коснулся переговоров с США, ситуации на Украине и G8
Валерия Хлобыстова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в преддверии госвизита в Индию, который состоится 4-5 декабря 2025 г., дал интервью телеканалу India Today. Глава государства рассказал об отношениях с Индией, США и ходе украинского конфликта.

«Ведомости» собрали главные заявления Путина иностранным журналистам.

Об отношениях с Индией

  • Отношения Москвы и Нью-Дели развиваются по множеству направлений. История этих международных связей уникальна, а Индия проделала «колоссальный путь развития».

  • Президент РФ отметил, что будет рад встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, так как их связывают не только деловые, но и личные отношения. Он назвал индийского коллегу другом и сообщил, что главы государств «давно договорились встретиться в Индии».

  • По словам Путина, Россия и Индия также продолжают работать над экономическим сотрудничеством, несмотря на санкции. «Мы уже свыше 90% наших расчетов производим в национальных валютах», – сказал он. Российский лидер отметил, что сейчас также ведется работа, которая позволяет разрабатывать технологические решения для «преодоления некоторых сложностей».

О переговорах с США

  • Президент заявил, что его встреча со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, бизнесменом Джаредом Кушнером была полезной. Он рассказал, что переговоры продолжались пять часов потому, что стороны прошлись по каждому пункту мирных предложений.

  • Текущие предложения США по урегулированию конфликта на Украине основываются на договоренностях, которые были достигнуты в ходе саммита Россия – США в Анкоридже на Аляске, отметил Путин.

  • Президент США Дональд Трамп искренне хочет достичь консенсуса по решению украинского кризиса, сказал российский лидер. По его словам, это сложная работа и миссия.

  • Путин подчеркнул, что пункты мирного плана США не изменились. Он отметил, что Вашингтон разделил 27-28 пунктов документа на четыре пакета и предложили Москве их обсудить.

  • Президент также рассказал, что Россия не собирается возвращаться в «Большую восьмерку» (G8). СМИ называли это одним из пунктов мирного плана.

Об украинском конфликте

  • Президент рассказал, что Москва предлагала Украине вывести войска после проведения референдума на Донбассе. Он напомнил, что население не захотело «жить» с украинским руководством, проголосовало за независимость. При этом, по словам Путина, Киев предпочел воевать. «Ну вот и довоевались».

  • Глава государства подчеркнул, что Россия в любом случае освободит территории Донбасса и Новороссии. Путин сказал, что Москва готова сделать это либо военным, либо любым другим путем.

  • Украинскому урегулированию сейчас нужно помогать, а не мешать, сказал российский президент. Поэтому он и не хочет раскрывать, с какими именно пунктами документа США Россия не соглашается.

