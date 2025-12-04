Что Путин рассказал индийским журналистам. Главное

Президент заявил, что его встреча со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, бизнесменом Джаредом Кушнером была полезной. Он рассказал, что переговоры продолжались пять часов потому, что стороны прошлись по каждому пункту мирных предложений.

Текущие предложения США по урегулированию конфликта на Украине основываются на договоренностях, которые были достигнуты в ходе саммита Россия – США в Анкоридже на Аляске, отметил Путин.

Президент США Дональд Трамп искренне хочет достичь консенсуса по решению украинского кризиса, сказал российский лидер. По его словам, это сложная работа и миссия.

Путин подчеркнул, что пункты мирного плана США не изменились. Он отметил, что Вашингтон разделил 27-28 пунктов документа на четыре пакета и предложили Москве их обсудить.