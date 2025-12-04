Что Путин рассказал индийским журналистам. Главное

Что Путин рассказал индийским журналистам. ГлавноеПрезидент коснулся переговоров с США, ситуации на Украине и G8
Президент РФ Владимир Путин в преддверии госвизита в Индию, который состоится 4-5 декабря 2025 г., дал интервью телеканалу India Today. Глава государства рассказал об отношениях с Индией, США и ходе украинского конфликта.
«Ведомости» собрали главные заявления Путина иностранным журналистам.
Об отношениях с Индией
Отношения Москвы и Нью-Дели развиваются по множеству направлений. История этих международных связей уникальна, а Индия проделала «колоссальный путь развития».
Президент РФ отметил, что будет рад встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, так как их связывают не только деловые, но и личные отношения. Он назвал индийского коллегу другом и сообщил, что главы государств «давно договорились встретиться в Индии».
По словам Путина, Россия и Индия также продолжают работать над экономическим сотрудничеством, несмотря на санкции. «Мы уже свыше 90% наших расчетов производим в национальных валютах», – сказал он. Российский лидер отметил, что сейчас также ведется работа, которая позволяет разрабатывать технологические решения для «преодоления некоторых сложностей».
О переговорах с США
Президент заявил, что его встреча со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, бизнесменом Джаредом Кушнером была полезной. Он рассказал, что переговоры продолжались пять часов потому, что стороны прошлись по каждому пункту мирных предложений.
Текущие предложения США по урегулированию конфликта на Украине основываются на договоренностях, которые были достигнуты в ходе саммита Россия – США в Анкоридже на Аляске, отметил Путин.
Президент США Дональд Трамп искренне хочет достичь консенсуса по решению украинского кризиса, сказал российский лидер. По его словам, это сложная работа и миссия.
Путин подчеркнул, что пункты мирного плана США не изменились. Он отметил, что Вашингтон разделил 27-28 пунктов документа на четыре пакета и предложили Москве их обсудить.
Президент также рассказал, что Россия не собирается возвращаться в «Большую восьмерку» (G8). СМИ называли это одним из пунктов мирного плана.
Об украинском конфликте
Президент рассказал, что Москва предлагала Украине вывести войска после проведения референдума на Донбассе. Он напомнил, что население не захотело «жить» с украинским руководством, проголосовало за независимость. При этом, по словам Путина, Киев предпочел воевать. «Ну вот и довоевались».
Глава государства подчеркнул, что Россия в любом случае освободит территории Донбасса и Новороссии. Путин сказал, что Москва готова сделать это либо военным, либо любым другим путем.
Украинскому урегулированию сейчас нужно помогать, а не мешать, сказал российский президент. Поэтому он и не хочет раскрывать, с какими именно пунктами документа США Россия не соглашается.