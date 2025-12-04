Путин не хочет возвращения России в G8

27 ноября в ходе пресс-подхода по итогам визита в Бишкек российский лидер также прокомментировал возможность возвращения России в G8. Он заявил, что не представляет, как в нынешней ситуации Москва будет посещать встречи «Большой восьмерки», если вернется в состав объединения. При этом глава государства добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов в данном формате, но соответствующих предложений не поступало.