Путин не хочет возвращения России в G8
Россия не собирается возвращаться в «Большую восьмерку» (G8, существовала с 1997 по 2014 г.), заявил президент РФ Владимир Путин в ходе интервью India Today, передает ТАСС.
27 ноября в ходе пресс-подхода по итогам визита в Бишкек российский лидер также прокомментировал возможность возвращения России в G8. Он заявил, что не представляет, как в нынешней ситуации Москва будет посещать встречи «Большой восьмерки», если вернется в состав объединения. При этом глава государства добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов в данном формате, но соответствующих предложений не поступало.
Предложение о возвращении России в G8 появилось в проекте мирного плана, подготовленного США. Против инициативы выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Макрон пояснил, что условия для возвращения России в G8 «не сложились» и данный формат зависит от «единодушного согласия всех участников».
25 ноября глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что возвращение России в G8 «определенно недопустимо». Она добавила, что Европа не может вернуться к привычному режиму.