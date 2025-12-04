Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин не хочет возвращения России в G8

Ведомости

Россия не собирается возвращаться в «Большую восьмерку» (G8, существовала с 1997 по 2014 г.), заявил президент РФ Владимир Путин в ходе интервью India Today, передает ТАСС.

27 ноября в ходе пресс-подхода по итогам визита в Бишкек российский лидер также прокомментировал возможность возвращения России в G8. Он заявил, что не представляет, как в нынешней ситуации Москва будет посещать встречи «Большой восьмерки», если вернется в состав объединения. При этом глава государства добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов в данном формате, но соответствующих предложений не поступало.

Предложение о возвращении России в G8 появилось в проекте мирного плана, подготовленного США. Против инициативы выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Макрон пояснил, что условия для возвращения России в G8 «не сложились» и данный формат зависит от «единодушного согласия всех участников».

25 ноября глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что возвращение России в G8 «определенно недопустимо». Она добавила, что Европа не может вернуться к привычному режиму.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её