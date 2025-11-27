Путин оценил возможность возвращения России в G8
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не представляет, как в нынешней ситуации Москва будет посещать встречи G8, если вернется в состав объединения. Об этом он сообщил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Бишкек.
Глава государства добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов в данном формате, но соответствующих предложений не поступало.
Предложение о возвращении России в G8 появилось в проекте мирного плана администрации США. Против инициативы выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Макрон пояснил, что условия для возвращения России в G8 «не сложились» и данный формат зависит от «единодушного согласия всех участников».
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 25 ноября заявила, что возвращение России в G8 «определенно недопустимо». «Мы не можем вернуться к привычному режиму, <...> как вы себе это представляете?» – сказала она.