Путин оценил возможность возвращения России в G8

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не представляет, как в нынешней ситуации Москва будет посещать встречи G8, если вернется в состав объединения. Об этом он сообщил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Бишкек.

Глава государства добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов в данном формате, но соответствующих предложений не поступало.

Предложение о возвращении России в G8 появилось в проекте мирного плана администрации США. Против инициативы выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Макрон пояснил, что условия для возвращения России в G8 «не сложились» и данный формат зависит от «единодушного согласия всех участников».

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 25 ноября заявила, что возвращение России в G8 «определенно недопустимо». «Мы не можем вернуться к привычному режиму, <...> как вы себе это представляете?» – сказала она.

